Elezioni, affluenza definitiva a Torino in calo al 64,57%

(ANSA) - TORINO, 26 SET - L'affluenza finale alle 23 del 25 settembre, dopo la chiusura dei seggi a Torino, per il Senato e per la Camera è del 64,57%. Nelle elezioni politiche del 2018 (una sola giornata di voto) l'affluenza finale del Senato era stata del 73,18 % degli elettori, per la Camera del 73,22%.

Nelle elezioni amministrative del 2021 (due giornate di voto) l'affluenza finale era stata del 48,08 % degli elettori. (ANSA).