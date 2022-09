Montagna: dopo 50 anni riapre una scuola a Ostana

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Dopo cinquant'anni riapre una scuola a Ostana (Cuneo), località della Valle Po ai piedi del Monviso. Si chiama 'O' ed è destinata ai bambini di età compresa fra uno e tre anni. L'ultima lezione scolastica, in questo paese che oggi conta una novantina di abitanti, risale al termine dell'anno scolastico 1971-72. La nuova 'O' nasce per iniziativa dell'amministrazione comunale e della cooperativa Comunità Viso a Viso.

"Siamo molto felici - dichiarano Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte, e Marco Bussone, presidente nazionale - perché una comunità viva parte dai più piccoli e i paesi devono essere a dimensione bambino. Solo con la scuola si fa comunità.

Dieci anni fa a Ostana ha riaperto il bar. E senza i bar non ci sono i paesi. Chi lo nega o ci ride e scherza su su, non sa di cosa parla e non conosce i paesi. Ora riapre la scuola. E senza scuola non vi è futuro." Colombero e Bussone rivolgono i complimenti "alla Sindaca Silvia Rovere, al nostro membro di giunta nazionale e vicesindaco Giacomo Lombardo, a tutta la Cooperativa Viso a Viso e all'Amministrazione". (ANSA).