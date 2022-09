Elezioni: va a votare e resta bloccata in ascensore

(ANSA) - NOVARA, 25 SET - Va a votare e resta bloccata in ascensore: è la disavventura in cui oggi, a Novara, è incappata una elettrice ultrasettantacinquantenne che era andata nel seggio ospitato nell'istituto comprensivo 'Bellini'.

La donna, per salire al primo piano, si è servita di un ascensore-montacarichi ma ha premuto il pulsante sbagliato e, nel tentativo di rimediare, ha attivato il blocco dell'impianto: la cabina è rimasta così sospesa tra un piano e l'altro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia in servizio ai seggi che hanno conversato con la donna, per tranquillizzarla, fino all'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno riattivato la cabina.

La donna non ha dovuto ricorrere a cure mediche. (ANSA).