Spazio: Terra e Pleiadi, prime foto italiane dal deep space

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Uno spicchio di Terra 'crescente' e le Pleiadi. Sono le prime immagini catturate dalle camere installate a bordo di LiciaCube, il satellite dell'Asi realizzato dalla torinese Argotec, durante le fasi di avvicinamento a Dimorphos, l'asteroide contro cui andrà a impattare la sonda Dart, cuore della missione di difesa planetaria lanciata dalla Nasa. Immagini che rappresentano un primato storico, essendo le prime foto scattate da un satellite italiano a 14 milioni di km di distanza. Mai una missione italiana si era spinta così lontano.

"Siamo molto orgogliosi - afferma David Avino, Ceo e founder di Argotec - di questo primo grande risultato. L'immagine scattata da LiciaCube ha dimostrato come un satellite di piccole dimensioni, grazie a un'elevata tecnologia, sia in grado di acquisire immagini di alta qualità a distanze di milioni di km dalla Terra, dove è presente un ambiente estremamente ostile.

Questi livelli di performance di affidabilità sono trasferibili in numerosi altri progetti, come quelli di osservazione della Terra. Dal nostro Mission Control Center di Torino stiamo controllando tutte le fasi della missione, validando non solo il lavoro svolto negli anni passati, ma anche processi capaci di prevedere ogni variabile".

"Asi e Argotec - conclude Avino - stanno scrivendo una pagina importante dello spazio italiano". (ANSA).