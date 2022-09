Incidente sul lavoro a Verbania, operaio cade da dieci metri

(ANSA) - VERBANIA, 24 SET - Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Verbania in via dell'Informatica, nella zona industriale alla periferia della città, tra Gravellona Toce e Feriolo.

Un operaio di 30 anni è precipitato da un'altezza di circa dieci metri ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Novara, dove è giunto in gravi condizioni. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Da una prima ricostruzione, sembra che abbia ceduto la copertura della struttura dove l'operaio stava intervenendo, in un capannone in cui sono in corso lavori di ristrutturazione. (ANSA).