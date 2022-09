Terra Madre: in anteprima film anti-spreco del cibo

(ANSA) - TORINO, 23 SET - La sempre più pressante necessità di non sprecare cibo è tra i temi di Terra Madre Salone del Gusto, allestito da ieri fino a lunedì 26 settembre negli spazi della 'rigenerazione' di Borgo Dora. Si è tenuto l'incontro 'Ciak, si cambia: non sprecare, recupera', organizzato da Cuki con la partecipazione della Onlus Banco Alimentare, nell'ambito di Cuki Save the Food, l'attività di lotta allo spreco alimentare diventata che è una delle mission dell'azienda torinese. A confronto stakeholder e istituzioni in un'iniziativa arricchita dall'anteprima privata del film 'Non morirò di fame', protagonista l'attore Michele Di Mauro, regista Umberto Spinazzola, una co-produzione italo-canadese de La Sarraz Pictures con Rai Cinema, sostenuta da Regione Piemonte e patrocinata da Slow Food Italia, che uscirà nelle sale a fine ottobre. Il racconta la storia di Pier, uno chef stellato caduto in disgrazia che avvia una nuova attività nel mondo della ristorazione utilizzando il cibo che per questioni estetiche o di packaging danneggiato viene scartato dalla distribuzione organizzata.

Diventando partner del programma Siticibo nel 2011, Cuki Save the Food ha contribuito, tramite la donazione di vaschette multiporzione, per il cibo cucinato e i termobox, a distribuire 21 milioni di porzioni di alimenti recuperate dalle mense collettive e dai supermercati di Italia per ridistribuirlo a migliaia di strutture caritative. Nel 2016 è nata Cuki Save Bag una doggy bag, creata con l'obiettivo di consentire la riduzione degli sprechi alimentari nel settore della ristorazione collettiva.

Cuki Save the Food è green partner di Terra Madre 2022 (ANSA).