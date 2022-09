Pinacoteca Racconigi, finissage della mostra di Giordano

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Domenica 25 settembre presso la Pinacoteca Civica Levis Sismonda di Racconigi si svolgerà il finissage della mostra personale dell'artista Giancarlo Giordano, con la presentazione al pubblico dell'evento conclusivo, la performance "Passaggi d'incanto tra danza e colore". L'evento, promosso dalla Città di Racconigi, si è sviluppato grazie alla collaborazione tra l'Associazione culturale Carlo Sismonda Aps, l'Associazione Progetto Cantoregi e la Ssd Out of Dance.

Alle ore 17 gli ambienti della Pinacoteca ospiteranno un parterre di artisti provenienti da diversi ambiti espressivi, i quali offriranno una libera interpretazione dei temi affrontati nelle opere di Giordano esposte in mostra, quali la follia, il dolore, la reclusione e l'internamento, la costrizione fisica e spirituale, l'abbandono e la redenzione. Il pianista Bruno Manassero eseguirà le arie e le composizioni di Rachmaninov, Handel, Ravel, Bach, Puccini, Debussy, Bizet, Rameau e Rossini, accompagnato dai soprani Paola Bellis e Anahit Hovhannisyan e dalla voce recitante di Francesco Occhetto, il corpo di danza della Ssd Out of Dance diretta da Anastasia Piragova si esibirà negli ambienti della Pinacoteca e negli spazi antistanti di piazza Vittorio Emanuele II, intrattenendo il pubblico in una performance immersiva e coinvolgente. Sarà poi presentato il catalogo della mostra di Giordano- realizzato da Tipolito Europa, a cura di Anna Cavallera- alla presenza dell'artista, delle autorità. L'evento è pubblico, a offerta libera. (ANSA).