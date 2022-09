L'arte a The Number 6, le opere di Valeria Vaccaro

(ANSA) - TORINO, 22 SET - The Number 6 - la casa 'più bella del mondo' realizzata dal Gruppo Building a Torino e vincitrice nel 2015 del noto Building of the Year di ArchDaily, sito di architettura più letto su scala globale - ospita dal 22 settembre la sua prima mostra temporanea con le opere di Valeria Vaccaro, Burning Times a cura di Beatrice Audrito - Art Consulting & Curating.

L'esposizione promossa dal Gruppo Building e da Banco di Credito Azzoaglio nasce dall'importanza di sostenere l'arte contemporanea del territorio, attraverso la produzione artistica e la ricerca nel campo della scultura. La mostra presenta infatti le opere dell'artista piemontese vincitrice del Secondo Premio della Fondazione Vaf 2022, conferitole quest'anno dalla prestigiosa Fondazione tedesca, allo scopo di promuovere l'arte contemporanea italiana più innovativa.

Fino all'8 novembre il pubblico potrà visitare il corpus di opere che trae ispirazione da oggetti appartenenti alla quotidianità o entrati in disuso, come i Marmiferi, fiammiferi di marmo di varie colorazioni, casse da trasporto (Handle with care) o bancali (Urban platform burned). (ANSA).