Galleria Franco Noero, personale di Robert Mapplethorpe

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Apre oggi 22 settembre alla Galleria Franco Noero la quarta personale di Robert Mapplethorpe, negli spazi di via Mottalciata e in collaborazione con The Robert Mapplethorpe Foundation. La nuova selezione di fotografie - più di ottanta - è un viaggio che ripercorre tutte le fasi della carriera dell'artista dai suoi esordi fino alla sua scomparsa, volontariamente ordinate in sequenze che non guardano alla cronologia, a un genere o a qualsiasi tipo di gerarchia.

Questa mostra è un tassello importante nella collaborazione della galleria con la Robert Mapplethorpe Foundation, avviata da più di dieci anni. (ANSA).