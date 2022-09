Incidenti stradali: un morto e un ferito nell'Alessandrino

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 21 SET - Una persona è morta è un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri a Casale Monferrato lungo la provinciale per Valenza, nell'Alessandrino. La Dacia su cui viaggiava la vittima si è scontrata, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, con una Yaris.

L'impatto è avvenuto in un incrocio alla periferia, poco lontano dal ponte dell'autostrada e dalla zona industriale. (ANSA).