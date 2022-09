Ascot Ascensori, contro carovita bonus mezza mensilità

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Mezza mensilità aggiuntiva per far fronte al carovita. E' "una scelta dettata dal cuore" quella che la Ascot Ascensori - azienda piemontese che gestisce circa 7.000 tra ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi, montascale e cancelli automatici - ha deciso di compiere nei confronti dei suoi novanta dipendenti.

"Stiamo vivendo una situazione straordinaria e questo ci ha interrogato e ci ha spinto a fare una azione straordinaria - spiegano i titolari dell'azienda in una lettera inviata ai dipendenti - La nostra idea di azienda è improntata sulla condivisione delle fortune e delle difficoltà, per questo abbiamo deciso di elargire a ciascuno di voi una mezza mensilità aggiuntiva di stipendio, come scelta unilaterale per dare un segno tangibile di condivisione delle difficoltà, in modo che ciascuno di voi possa affrontare l'immediato futuro con maggiore tranquillità economica e con la consapevolezza nei momenti complicati ci portiamo tutti insieme fuori dalle situazioni più buie, come si fa nelle migliori famiglie". (ANSA).