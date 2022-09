Torinodanza, debutta LoveTrain2020 del coreografo Gat

(ANSA) - TORINO, 20 SET - La programmazione di Torinodanza Festival 2022 prosegue con lo spettacolo Lovetrain2020, del coreografo israeliano Emanuel Gat, che debutterà alle Fonderie Limone di Moncalieri venerdì 23 settembre alle 20.45 (replica sabato 24 settembre, alle 20.45). Nato nel pieno della pandemia, Lovetrain2020 è un musical contemporaneo per quattordici danzatori: un ritratto generazionale, un inno alla danza, un'ode coreografica al suono e all'atmosfera degli anni '80.

Da tempo Emanuel Gat lavora sui punti di incontro tra coreografia e musica. Dopo aver affrontato partiture classiche e contemporanee, in Lovetrain2020 sceglie il suono e l'atmosfera degli anni '80, incarnata nella musica dei Tears for Fears, con la loro spinta utopica e il groove epico.

Thomas Bradley ha realizzato per questo spettacolo costumi di ricchezza barocca. Attingendo alla sua passione per gli abiti voluminosi e fuori misura, ha creato un'ode all'eleganza, al volume e alla forma, attraverso l'uso di volant e forme eccentriche, ibridando tecniche e tessuti diversi. Con la sua complicità, Gat crea in questo lavoro uno spazio carico di riferimenti e contrappunti, in cui movimento e suono interagiscono per rivelare gli infiniti modi in cui le persone si incontrano, si allontanano, vivono, ed esalta il piacere di essere connessi attraverso la danza. (ANSA).