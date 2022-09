Da Cannes a Venezia, Stella Grossu makeup artist delle star

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Il Festival del Cinema di Cannes, quello di Venezia e poi, forse, Sanremo. Stella Grossu, fondatrice della torinese Royal Academy, è ormai a tutti gli effetti una celebrity make up artist. A Venezia - nel Salotto delle Celebrità, il talk show live - ha truccato le attrici Raffaella Di Caprio, Elisa Scheffler, Emanuela Tittocchi, Tania Lagatta, la tik toker Gaia Bianchi, la modella Martina Bandi, l'attore e showman Walter Nudo.

"L'apparenza è sostanza. L'incontro con personalità artistiche è un grande stimolo, oltre a essere emozionante.

Nonostante lavori da tanti anni c'è sempre l'ansia da prestazione perché è una grande responsabilità" dice Stella Grossu, fondatrice e direttrice della Royal Academy di Torino, 40 anni, una laurea in ingegneria e una carriera in ascesa nell'estetica, in Italia e all'estero. "Il trucco lo scelgo io in base al vestito e ai gioielli, ma anche alla personalità dell'artista" spiega.

La Royal Academy, scuola di trucco nata nel 2020 in piena pandemia, ha sede in via Santa Teresa, a pochi metri da piazza San Carlo, a Torino. Quest'anno ha ottenuto la certificazione di qualità. E' partita con un corso annuale, ma è pronta a raddoppiare. Un team di professionisti e artisti del trucco tiene corsi per insegnare tecniche e segreti del mestiere a studenti che vogliono lavorare nel settore e a professionisti. A chi frequenta il corso annuale viene offerta la possibilità di uno stage "Siamo stati a Parigi, a Dubai, a Berlino. Quest'anno vorremmo andare a New York", racconta Stella. (ANSA).