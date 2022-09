Confindustria Cuneo, oltre 16 mila consulenze alle imprese

(ANSA) - TORINO, 15 SET - La Confindustria di Cuneo nel 2021 ha erogato 648 corsi frequentati da 4.500 allievi, 16.643 consulenze nell'ambito dei servizi alle imprese, 10 mila consulenze nel campo del lavoro presidiando 1.254 procedure sindacali. Sono alcuni dei dati contenuti nel Report di sostenibilità illustrato, oggi pomeriggio, dal presidente Mauro Gola e dalla direttrice Giuliana Cirio. Le aziende associate continuano e crescere e nel 2.022 hanno già superato quota 1.200.

"Il 2021 - ha sottolineato Gola - ha messo a nudo in modo ancora più marcato l'interconnessione che esiste tra il profitto e le parti sociale e ambientale. Per un'associazione come la nostra è fondamentale essere da guida e stimolo nel processo che mette al centro le imprese e le persone".

Al report di sostenibilità è dedicato il numero di settembre di 'Made In' "perché - ha osservato Giuliana Cirio - è una lettura che va meditata, assorbita. la prima parte è dedicata all'Identità, per ricordarci chi siamo e quanto vale la nostra associazione che in tutta Italia conta 150 mila imprese 5 milioni e mezzo di addetti, 69 associazioni territoriali e 86 di categoria. Siamo al 14° posto in termini di imprese e al 13° per numero di dipendenti che lavorano per le aziende associate. Siamo in crescita costante di 70-100 nuove aziende associate, tutti gli anni, in controtendenza rispetto a quel che avviene in tutto il sistema associativo italiano", ha aggiunto Giuliana Cirio.

Il report di sostenibilità di Confindustria Cuneo, inoltre, disegna una mappa degli stakeholder, racconta il rapporto con i portatori di interesse, riporta gli obiettivi dell'agenda 2030 interfacciandoli con le tematiche aziendali. (ANSA).