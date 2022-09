Meloni, con noi al governo non cavallette ma risposte

"Quando governiamo noi non arrivano le cavallette, arrivano le risposte, e di questo che hanno paura". Così la leader Fdi Giorgia Meloni, a Torino per un comizio in una piazza nel centro cittadino.

"L' Italia - ha detto Meloni - non è spacciata, non deve darsi per vinta, ha un'occasione che può essere quella di avere un governo che non risponde a nessuno, anche questo fa paura".

"Non sarà facile - ha aggiunto - ma io non sono mai scappata e non scapperei neanche questa volta se voi deciderete di affidarci la guida di questo Paese". (ANSA).