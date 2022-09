Scuola: Chiorino, lavoriamo per garantire istruzione qualità

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Nel primo giorno di scuola dopo le vacanze estive, l'assessore regionale a Lavoro, Formazione e Istruzione, Elena Chiorino, ha visitato due istituti a Torino, l'IIS Enzo Ferrari a Mirafiori e Valsalice. Prima tappa nella mattinata il 'Ferrari', dove ha incontrato la preside Maria Letizia Russo e i docenti Franco Capasso e Giuseppe Testa e i ragazzi delle prime classi accompagnati dai loro genitori. La scuola, che nelle due sedi di via Gaidano e via Lavagna, è frequentata da 900 allievi, oltre ad avere nel programma di studi le due curvature sul Biomedicale e il Transportation design, da tre anni ha avviato il progetto Logistica, nell'ambito del quale ogni settimana i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto tecnico sono ospiti dell'Interporto-SITO per incontri con le aziende del settore.

"Questo istituto è un esempio virtuoso di intreccio tra scuola e lavoro - ha sottolineato l'assessore Chiorino - ai ragazzi viene offerta un'istruzione di qualità che accompagna i ragazzi nella valorizzazione delle loro attitudini. Qui avviene una positiva contaminazione tra l'istruzione, la formazione e il mondo delle imprese".

Nel pomeriggio Elena Chiorino si è recata a Valsalice dove ha incontrato i ragazzi delle prime insieme agli insegnanti ed al preside Mauro Pace.

"Bello percepire così tanta carica ed emozione - ha dichiarato l'assessore dopo il doppio appuntamento - che spero possano accompagnare gli studenti ogni singolo giorno di questo anno scolastico. Lavoriamo convintamente per garantire un'istruzione di qualità, meritocrazia, libera scelta educativa ed una formazione orientata al mercato del lavoro, per creare opportunità e favorire l'incrocio tra domanda e offerta perché per noi i nostri giovani meritano un futuro di lavoro, non di sussidi". (ANSA).