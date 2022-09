Siccità: P.Civile Alessandria ha portato 6,5 mln litri acqua

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 SET - In 50 giorni consecutivi di servizio per assistere le popolazioni colpite dalla siccità, la Protezione Civile alessandrina ha effettuato 500 viaggi e percorso 30 mila chilometri complessivi, trasportando 6 milioni e mezzo di litri di acqua trasportati. "Nonostante qualche temporale abbia fatto capolino sul territorio, la conseguenze della siccità continuano a essere protagoniste di questo scorcio di estate settembrina - spiega Andrea Morchio, coordinatore del volontariato della Protezione Civile - Non vediamo segnali concreti di miglioramento, anche se la fase più acuta sembra essere passata, con la ripartenza dei turisti, che in agosto hanno aumentato considerevolmente i consumi di acqua. Adesso in tante zone, però, è iniziata la vendemmia e sono nuovamente cresciuti, per le operazioni di lavaggio nelle cantine prima della vinificazione. Ma, grazie ai nostri 500 viaggi e agli sforzi degli enti gestori, nessun utente è mai rimasto con il rubinetto asciutto". (ANSA).