Teatro: Earthink, Festival sulla sostenibilità ambientale

(ANSA) - TORINO, 06 SET - Dal 9 al 17 settembre a Torino torna l'unica rassegna teatrale in Italia sulla sostenibilità ambientale, l'Earthink Festival. In programma 16 spettacoli, fra cui quattro prime nazionali, due produzioni internazionali, circo, danza, performance collettive all'aperto e talk, la maggior con artisti under 35. Nata nel 2011 da un'idea di Serena Bavo dell'associazione Tékhné, la manifestazione prevede spettacoli a ingresso libero pensati per un pubblico di grandi e piccoli, con giovani artisti da tutta Italia e dall'estero.

Si parte venerdì 9 settembre alle 21 allo Spazio Atelier Teatro Fisico con 'Apocalisse tascabile' della compagnia Fettarappa-Guerrieri di Roma. Un atto unico in cui Dio compare all'improvviso in un supermercato della periferia di Roma annunciando la fine del mondo. L'Apocalisse, affrontata dal punto di vista dei protagonisti, due giovani 'scartati', diviene per loro occasione di rivincita.

Tra gli appuntamenti più attesi, il debutto di 'Secret Life - Vita segreta degli umani' in programma mercoledì 14 alle 21 presso il Salone delle Arti del Cecchi Point. Dal testo di David Byrne fino a oggi mai tradotto né portato in scena in Italia, prodotto da LST - Teatro di Montepulciano per la regia di Manfredi Rutelli in coproduzione con Tékhné, è nato lo spettacolo che parte da un fatto realmente accaduto, il ritrovamento di documenti segreti dello scienziato, matematico e filosofo Jacob Bronowski.

Le due produzioni internazionali saranno il 10 settembre alle 20 presso lo Spazio Kairòs con '2071 - Una visita guidata al pianeta terra' di LAC Lugano Arte e Cultura, mostra spettacolo che pone l'attenzione sul tema del surriscaldamento, e l'11 settembre alle 16:50 e alle 18 presso Cascina Filanda con 'Users' guide for planet heart', di Eunemesi Milano con la francese Luit, performance itinerante in cui il pubblico verrà catapultato nel 2050.

Gran finale sabato 17 al Valentino per una giornata di spettacoli immersi nella natura. (ANSA).