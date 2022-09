Energia: Serracchiani, questione fondamentale subito e dopo

(ANSA) - TORINO, 05 SET - "La questione energia è fondamentale sia nell'emergenza sia però anche in una prospettiva medio-lunga". Lo sottolinea la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, capolista a Torino, in un appuntamento su questi temi oggi nel capoluogo piemontese.

"Nell'emergenza - ha sottolineato Serracchiani - dobbiamo intervenire subito, serve liquidità per le imprese e quindi la norma sugli extra profitti è molto importante. Serve il tetto del prezzo del gas a livello europeo e serve anche il disaccoppiamento del costo tra energia elettrica prodotta da gas e da energie rinnovabili. Poi soprattutto - ha rimarcato - per noi è fondamentale un pensiero immediato alle famiglie con redditi bassi, quindi il contratto di luce sociale, che può abbattere fino al 50% del costo della bolletta".

"Noi - ha aggiunto - siamo stati i primi a proporre cose molto concrete supportando il governo Draghi che in questi mesi ha fatto un'azione molto importante. Prima di tutto il tetto del prezzo del gas, e dispiace ricordare che la caduta del Governo a causa di Conte, Salvini e Berlusconi certamente non aiuta. Ma è importante insistere adesso con l'Europa".

"E soprattutto - ha detto ancora Serracchiani - il raddoppio del credito di imposta a cui abbiamo lavorato anche nel decreto Aiuti che proprio in queste ore è all'esame del Senato, nella misura del 50% per le imprese energivore e del 30% per quelle non energivore". (ANSA).