Elezioni: Calenda, vogliamo un paese normale

(ANSA) - TORINO, 03 SET - "Noi vogliamo un Paese normale, serio perché normale, che investe sulle cose che lo rendono più competitivo, più giusto e più sicuro". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Torino per un appuntamento elettorale in vista del 25 settembre.

"Il capo dello Stato così come Draghi - ha detto Calenda commentando le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al forum Ambrosetti in corso a Cernobbio - sono i due punti di riferimento della responsabilità di questo Paese contro quelli che Draghi l'hanno sfiduciato, contro Berlusconi e Salvini che promettono tutto e il contrario di tutto".

"Il nostro programma è molto semplice - ha aggiunto - dare attuazione al Pnrr, non fare promesse ma realizzare le cose che servono, e fare le cose che rendono questo Paese sano, come investire sulla sanità e sull'istruzione". (ANSA).