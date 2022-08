Incastrato sotto una roccia, muore facendo rafting

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Un uomo è morto mentre faceva una discesa di rafting tra Scopa e Balmuccia, in Valsesia in un tratto molto frequentato dagli appassionati di questo sport.

Stando alle prime informazioni, la vittima era impegnata nella discesa in gommone dalle acque del fiume Sesia. Sul posto sono intervenuti squadre di soccorso e i carabinieri. L'hydrospeed si è ribaltato e l'uomo è rimasto incastrato sotto una roccia con una gamba fratturata (ANSA).