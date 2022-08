'Vendemmia Reale', serata a...tutto vino nel cuore di Torino

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Torino ospita una serata speciale dedicata alla vendemmia, l'8 settembre ai Giardini Reali, organizzata da Torino Wine Week e Club Silencio, Un appuntamento che vuole fondere arte, cultura e vino nel cuore aulico della città. A "Vendemmia Reale" partecipano 12 cantine italiane selezionate in collaborazione con Città del Gusto-Gambero Rosso.

E' rappresentato il Piemonte, con i suoi vini rossi e gli spumanti a metodo classico, Il Veneto con i prosecco millesimati veneti, il Sangiovese e i grandi Sauvignon umbri, il Montepulciano e il Pecorino d'Abruzzo, i rosati della Campania e i grandi Negroamari, Primitivi e la Malvasia pugliese. E poi ancora il Fiano, l'Aglianico, e alcune 'chicche' del Lazio e della Sicilia.

Inoltre con il supporto della Enoteca Regionale del Monferrato, grazie al coinvolgimento di dieci produttori, i visitatori potranno conoscere e degustare i grandi vini di questo territorio.

Oltre 100 le etichette in degustazione accompagnate da una selezione musicale di artisti della scena musicale torinese, ai quali saranno riservati ben tre stage: il Giardino Ducale, il Giardino di Levante e il Boschetto. In programma anche una caccia al tesoro tematica e la visita alla Vigna Didattica, un allestimento dei più importanti vitigni del Piemonte, a cura di Vendemmia a Torino e Portici Divini.

Durante "Vendemmia Reale", sarà infine possibile visitare gli spazi dei Musei Reali aperti per l'occasione: la Galleria Sabauda e il Museo d'Antichità, con la Galleria Archeologica, il Teatro Romano e le Sale d'Andrade (ultimo accesso alla visita ore 23). (ANSA).