Cammino di fede, nell'Ovadese arrivano 150 confraternite

(ANSA) - OVADA, 27 AGO - Centocinquanta confraternite, 2.000 persone attese, 1.600 metri di processione. Sono i numeri del Primo Cammino Interregionale di Fraternità, che l'Ovadese ospita il 17 e 18 settembre, presentato oggi in Comune. Ovada è stata scelta per la posizione baricentrica rispetto alle 3 grandi città coinvolte (Genova, Milano e Torino), oltre alla presenza di numerose Confraternite radicate nel tessuto sociale e legate a tradizioni, talvolta antichissime. Una manifestazione di fede e culto, ma anche uno strumento di promozione per un territorio non solo patria di Santi importanti, ma anche custode di pievi, chiese, cappelle tra le più antiche del Piemonte. Territorio da far conoscere ai molti confratelli da tutta Italia: già attesi pullman da Veneto e Sardegna.

Da sabato 3 a domenica 18 settembre nella Loggia di San Sebastiano in programma una serie di eventi correlati al Raduno.

Le Confraternite organizzatrici, insieme a Gran Monferrato Ovadese e all'aiuto dell'Accademia Urbense, presentano la mostra 'Uno sguardo sulle Confraternite tra fede e devozione". Nello stesso periodo Loggia e centro storico saranno cornice di appuntamenti a tema. (ANSA).