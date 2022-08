Siccità, nei torrenti novaresi scatta il divieto di pesca

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Divieto di pesca sui torrenti Sizzone e Agogna, tra Gozzano e Vaprio d'Agogna, nel Novarese.

Lo ha imposto la Provincia a causa della perdurante e gravissima siccità che ha ridotto i corsi d'acqua ad avere portate al minimo se non addirittura assenti. Tra i tratti più critici, nel Novarese, ci sono quelli del Sizzone e dell'Agogna tra Borgomanero e Vaprio, dove è stata autorizzato il recupero della fauna ittica, immessa nella parte dell'Agogna tra Gozzano e Borgomanero, dove "permangono le minime condizioni di sopravvivenza". Proprio per consentire ai pesci di sopravvivere, la Provincia ha quindi imposto il divieto temporaneo di pesca "per un periodo non definibile ma collegato alle condizioni meteo-ambientali".

Su tutte le acque del territorio novarese, inoltre, è stato sospeso l'utilizzo della bilancia da pesca "in quanto - spiega la Provincia - l'impiego di questo attrezzo con grave carenza d'acqua potrebbe comportare seri danni alle popolazioni ittiche si ritrovano con minime possibilità di fuga".

Le misure adottate dalla Provincia di Novara state "condivise dal comitato consultivo provinciale pesca" (ANSA).