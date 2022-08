Torino: ispezione in minimarket, sequestro 242 kg pesce

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Il sequestro di 242 kg di pesce in cattivo stato di conservazione è stato eseguito dalla polizia locale, a Torino, dopo un controllo in un minimarket. Il titolare dell'esercizio commerciale, un uomo di nazionalità bengalese, è stato denunciato.

I pesci, chiusi in due congelatori, erano ricoperti da uno spesso strato di ghiaccio e, anziché essere messi sottovuoto come previsto dalla normativa, erano confezionati singolarmente in sacchetti di nylon chiusi con un semplice elastico.

L'operazione è stata svolta dagli agenti del comando territoriale VII - Aurora, Vanchiglia, Madonna del Pilone.

