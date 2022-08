Siccità, nell'Alessandrino situazione resta critica

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 AGO - Con le piogge dei giorni scorsi non è più necessario rifornire d'acqua con le autobotti Pietra Marazzi e Montecastello, nell'Alessandrino. A Casaleggio Boiro, nell'Ovadese, gli interventi sulla rete hanno permesso di ripristinare i livelli dei serbatoi che, al momento, sono costanti anche se la situazione rimane monitorata quotidianamente. Attenzione ancora alta su Mornese, Castelletto d'Orba, San Cristoforo, Montaldeo, altri centri nell'Ovadese dove si ricorre in modo continuativo al prelievo dalle prese dal Lago Lavagnina; la disponibilità idrica si sta riducendo in misura sensibile e rimane forte preoccupazione nel medio periodo.

Restano aree in sofferenza nell'erogazione del servizio acquedotto Bergamasco, dove il rifornimento nel weekend viene effettuato con le autobotti, e Ponzone, nell'Acquese, dove il livello del lago si conferma a 0,50 metri.

Aree di possibile prossima criticità, invece, sono a Molare frazione Olbicella (Ovadese) e Castelletto d'Erro (Acquese) per difficoltà di approvvigionamento. Attualmente sono 74 i comuni con ordinanza antispreco, revocata invece a Voltaggio. (ANSA).