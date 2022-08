Pioggia abbondante solo su nord Piemonte, torna caldo estivo

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Resta ancora per oggi l'allerta gialla maltempo dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ma l'ondata temporalesca sembra essersi attenuata e nel fine settimana le temperature torneranno in tutto il Piemonte da piena estate, con massime oltre 30 gradi.

Le piogge più abbondanti si sono avute nel nord della regione: in 24 ore la rete di stazioni meteo di Arpa ha registrato 130 millimetri a Sambughetto (VCO), 94.8 a Cursolo (VCO); a Biella 103.4 mm, a Cannobio, sul lago Maggiore, 82.4.

Un picco di pioggia, 113 mm, anche nel Pinerolese, a Talucco (Torino).

Molto più scarse le precipitazioni a Torino, appena 12.2 mm, e nel basso Piemonte: ad Alessandria 23 mm, a Cuneo poco più di 4. (ANSA).