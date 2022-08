'Bolle di Malto' a Biella nella Road To Terra Madre

(ANSA) - BIELLA, 18 AGO - Degustazioni, concerti di musica live, incontri con esperti e laboratori del gusto. Tutto questo farà parte di 'Bolle di Malto', la rassegna nazionale dedicata al mondo delle birre artigianali, che si terrà a Biella dal 25 al 29 agosto. La kermesse quest'anno si inserisce nel programma di The Road to Terra Madre, il ciclo di eventi che anticipa l'appuntamento con Terra Madre Salone del Gusto, la manifestazione internazionale che si svolge a Torino, Parco Dora, dal 22 al 26 settembre.

Nel capoluogo laniero andrà in scena il meglio di un comparto, quello della birra artigianale e dei microbirrifici, che non ha mai arrestato la propria crescita: nel 2021 la produzione ha raggiunto i 17,6 milioni di ettolitri, superando così i livelli raggiunti nel 2019 pari a 17,3 milioni di ettolitri. Aumentano anche i consumi, che nel 2021 arrivano a sfiorare quota 20,8 milioni di ettolitri, dato vicino ai consumi del 2019. Numerosi gli appuntamenti della 6/a edizione di Bolle di Malto, tra cui il convegno dal titolo Gli Stati Generali della birra artigianale, che ospita oltre 60 mastri birrai provenienti da tutta Italia. Tre gli appuntamenti in programma firmati Slow Food, tra cui la presentazione della Guida alle Birra d'Italia 2023. (ANSA).