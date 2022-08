Siccità: Arpa, prevista ondata temporali in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - Preavviso di temporali sul Piemonte. "Si sta lentamente avvicinando al Piemonte - spiega una nota di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - una profonda saccatura di origine atlantica, che porterà per i prossimi giorni un peggioramento delle condizioni meteorologiche".

Condizioni meteo ancora stabili oggi, quando è previsto "solamente qualche rovescio o temporale limitato ai rilievi e alle zone pedemontane adiacenti", mercoledì e giovedì, invece, "i fenomeni sono attesi in intensificazione ed estensione anche alle pianure, con valori localmente forti più probabili sul settore settentrionale. Venerdì - conclude Arpa - è atteso un generale miglioramento".

I fronti temporaleschi "in transito a più riprese tra mercoledì e giovedì - avvisa Smi (Società meteorologica italiana) potranno essere associati a fenomeni intensi con nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento". (ANSA).