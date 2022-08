Piero Angela: Lo Russo, merita massimo degli onori

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - Nel giorno dei funerali a Roma, anche Torino celebra la memoria di Piero Angela, con una giornata di lutto cittadino. Bandiere a mezz'asta su molti edifici della città, da quelli istituzionali, come Comune e Regione, alla sede della Rai di via Verdi fino alla Mole Antonelliana, casa del Museo Nazionale del Cinema e simbolo di Torino. A proclamare il lutto cittadino il sindaco, Stefano Lo Russo, che sui social ricorda Piero Angela come "un grande torinese, che merita il nostro ringraziamento e il massimo degli onori per tutto quello che ha saputo dare a Torino e all'Italia.

Grazie di cuore, davvero a nome di tutte e tutti". (ANSA).