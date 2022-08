Ferragosto: rave nell'Alessandrino, cominciato il deflusso

E' cominciato dalle 12 di oggi il deflusso, nell'Alessandrino, dal rave di Ferragosto che si è tenuto in un'area agricolo-boschiva nel territorio di Predosa. E quanto si apprende dalla questura. La musica è stata spenta.

Le forze dell'ordine - aul posto sono presenti polizia, carabinieri e guardia di finanza - stanno identificando i partecipanti in vista di una denuncia per invasione di terreni. Gli organizzatori hanno assicurato che si occuperanno della pulizia dell'area.

La sindaca di Predosa, Maura Pastorino, invita a non interagire, se non è indispensabile, con i partecipanti al rave che si aggirano per il paese "perché potrebbero non essere lucidi", e raccomanda "un uso non allarmistico dei social".