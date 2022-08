Incidenti stradali: scontro fra auto, grave bimbo di un mese

Un bambino di un mese è stato ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino in seguito alle gravi conseguenze riportate in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Dogliani, nel Cuneese. Il piccino era su un'auto, con i genitori, che si è scontrata frontalmente con un secondo veicolo.

Il bimbo è stato portato all'ospedale in eliambulanza con un codice rosso.

Nell'incidente sono state coinvolte altre quattro persone.

Nessuna di loro ha riportato gravi conseguenze.