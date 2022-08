Incendi in casa, due interventi nel Vco

(ANSA) - VERBANIA, 14 AGO - Due interventi dei vigili del fuoco nel Vco per dei principi di incendio in abitazione. Alle 9:30 una squadra del distaccamento volontari di Villadossola e cinque unità operative di Domodossola, con l'impiego di due automezzi, hanno domato le fiamme che si erano propagate in una casa di Beura-Cardezza abitata da una donna che è stata messa in salvo dai vicini e, in seguito, portata al pronto soccorso di Domodossola per accertamenti. All'origine dell'incendio vi sarebbe un problema a una stufetta elettrica.

Qualche ora, a Varzo, prima una squadra da Domodossola, insieme a volontari del posto e di Villadossola, sono intervenuti per l'incendio in un appartamento in quel momento vuoto. A lanciare l'allarme era stata una vicina che aveva udito un boato. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Per mettere in sicurezza i locali, dichiarati non agibili, sono state necessarie circa tre ore di lavoro. Le cause paiono riconducibili a un guasto elettrico dovuto al malfunzionamento di un elettrodomestico. (ANSA).