Viaggio verso il Polo Nord per il maestro astigiano Monaca

(ANSA) - ASTI, 13 AGO - Il maestro astigiano Giampiero Monaca, fautore della didattica in mezzo alla natura, fuori dalle aule scolastiche, torna a far parlare di sè per una curiosa iniziativa. Dopo le polemiche legate al suo progetto didattico "Bimbisvegli", ed essersi messo in aspettativa, con i suoi due cani e una Land Rover "camperizzata" manualmente è partito dall'Astigiano alla volta del Polo Nord.

Il viaggio durerà circa un mese. Sul camper tutte le attrezzature per lui e i cani, e un letto costruito su tavole ripiegabili. "Varcare un confine mi commuove sempre molto - rimarca Monaca - quanto il troppo sangue versato per definirlo, per ordine dei potenti di turno ma anche da sempre tramite per scambi ed incontri tra le persone. Uscire per rientrare, uguali, ma esplorando nuovi territori, la trovo una metafora dolcissima della maturazione e definizione del sé". (ANSA).