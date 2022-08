Maratona di fotografia per il centenario di Fenoglio

(ANSA) - CUNEO, 13 AGO - Il Gruppo Fotografico Albese e il Centro studi Beppe Fenoglio promuovono una foto-maratona che si svolgerà ad Alba, capitale della Langa Cuneese, il 4 settembre, dedicata allo scrittore Beppe Fenoglio, nell'ambito delle iniziative per il centenario dalla nascita. Partigiano e scrittore, è stato autore di noti romanzi come "La malora", "I 23 giorni della città di Alba" e "Il partigiano Johnny".

Le immagini presentate per il concorso dovranno essere scattate esclusivamente nella sede del contest, ovvero Alba e i comuni adiacenti intesi come "Luoghi Fenogliani" nel giorno in cui si svolge la foto-maratona. Saranno nove le ore a disposizione dei fotografi e nove i temi del concorso. (ANSA).