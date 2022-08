Imprenditori rapinati a Torino, ma la vittima era complice

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - Nel novembre dello scorso anno due imprenditori furono rapinati a mano armata durante un incontro di lavoro, a Torino, da un gruppo di persone che si erano avvicinate spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine.

I carabinieri hanno eseguito quattro arresti: le manette sono scattate anche per una delle due presunte vittime, rintracciato a Forte dei Marmi (Lucca).

I provvedimenti di custodia sono stati seguiti dai militari della compagnia di Vercelli, che hanno condotto le indagini, insieme ai colleghi di Rozzano, Corsico e Sesto San Giovanni (in provincia di Milano) e Viareggio (Lucca).

Gli accertamenti hanno riguardato anche una rapina a un'agenzia immobiliare di Opera (Milano) e una tentata rapina a un extracomunitario nel Milanese. (ANSA).