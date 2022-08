Ferragosto:in Monferrato tedeschi e americani, mancano russi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 AGO - Nell'estate 2022 i turisti dalla Russia non scelgono come destinazione le colline del Monferrato. Lo rileva Coldiretti, in occasione del weekend di Ferragosto. L'assenza dei russi è stata però compensata dal ritorno di stranieri, partendo dagli Stati Uniti. Buoni gli arrivi da Germania, Francia e Gran Bretagna. Le vacanze degli alessandrini invece registrano una netta preferenza sulle mete nazionali. Ma c'è anche un 23%, quasi 1 su 4, che ha deciso per l'estero nonostante i timori legati per la situazione internazionale, costi, disagi nel trasporto aereo. Nei mesi scorsi il turismo post pandemia è ripartito con risultati buoni, registrando un +42% dei pernottamenti e +53% degli arrivi rispetto al 2020, che però ancora non riportano il settore ai volumi prepandemici. "I vacanzieri dall'estero in provincia di Alessandria sono strategici per l'ospitalità agrituristica che svolge un ruolo centrale, che contribuisce al turismo di prossimità garantendo rispetto delle distanze ed evitando l'affollamento - sottolinea Stefania Grandinetti (Terranostra) -. I nostri circa 70 agriturismo in provincia sono qualificati grazie ai corsi organizzati per i cuochi contadini e l'ospitalità. Siamo soddisfatti di questa estate 2022, ma auspichiamo nelle prossime di agosto e a settembre di raggiungere numeri ancora più importanti degli attuali". (ANSA).