Juventus: Kostic bianconero, è ufficiale

(ANSA) - TORINO, 12 AGO - Filip Kostic, campione serbo classe 1992, da oggi è un giocatore della Juventus, con la quale si lega fino al 2026. Mancino naturale, predilige la fascia sinistra ma negli anni ha dimostrato di saper giocare in ogni zona di campo, avere particolare capacità in fase offensiva e all'occorrenza essere uomo assist, evidenzia la società.

La sua carriera parte in Serbia nel 2010 e fra il 2012 e oggi si sviluppa in Olanda (Groningen, 3 anni) e Germania (prima 2 stagioni nello Stoccarda, poi altrettante nell'Amburgo e dal 2018 all'Eintracht Francoforte). Sono 409 le sue partite totali, 67 le sue reti, contando tutte le competizioni, ma non solo. Dal suo esordio in Bundesliga, con lo Stoccarda (2014/15), Filip (249 partite nel massimo torneo tedesco) è il giocatore che ha fornito il maggior numero di assist in Bundesliga: 58, almeno 4 in più rispetto a qualsiasi altro nello stesso periodo. Da quando è passato all'Eintracht, con cui a maggio ha vinto l'Europa League, soltanto Thomas Müller (68) e Lionel Messi (58) hanno fornito più assist di lui (44) nei cinque maggiori campionati europei.

Se si guarda ai gol, Kostic è l'unico esterno ad avere segnato almeno quattro gol in ciascuna delle ultime sette stagioni di Bundesliga (dal 2015/16 al 2021/22). Restando all'ultima stagione, una statistica molto rilevante: è il giocatore che ha contato il maggior numero di occasioni create (87) e di cross su azione (218) nella Bundes. (ANSA).