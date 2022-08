Varallo, 20 euro a chi segnala episodi di inciviltà

(ANSA) - VERCELLI, 10 AGO - "Assisti ad un episodio di inciviltà? Dopo le opportune verifiche, ti premierò di tasca mia con un buono da 20 euro spendibile nelle attività cittadine". La proposta all'insegna "della tolleranza zero", rivolta direttamente alla cittadinanza, arriva dal vicesindaco di Varallo (Vercelli), Eraldo Botta (Lega). "Voglio fare di più sul decoro e sicurezza in città", dice l'ex presidente della Provincia, che ha lanciato la campagna sulla pagina social del Comune.

"Abbiamo un sistema di video sorveglianza composto da circa 50 telecamere sul territorio comunale - dice Botta -, abbiamo 6 varchi di accesso posizionati in punti strategici che controllano tutti i veicoli che accedono in città. Ci sono apparecchiature per il controllo della velocità nelle 2 frazioni di Roccapietra e Valmaggia, ma questo non basta".

Per questo si appella ai residenti della cittadina della Valsesia, comunicando persino il numero di telefono personale a cui inviare le segnalazioni. "Aiutaci anche tu - aggiunge sul manifesto - a mantenere Varallo pulita e sicura". (ANSA).