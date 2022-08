Siccità: a Ponzone (Acquese) livello lago sceso a 0,50 metri

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 AGO - Il resoconto settimanale di Egato6 (Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino) sulla situazione siccità in provincia di Alessandria, tra le aree di attuale sofferenza nell'erogazione del servizio acquedotto, riporta ancora Ponzone (Acquese), dove il livello del lago è sceso a 0,50 metri (precedente 1,505).

Predisposto il posizionamento di motopompe, registrando forti consumi anomali con necessario rifornimento attraverso autocisterne della Protezione civile. A Borgoratto (Alessandrino) e Bosio (Alta Val Lemme), invece, non si ricorre più all'utilizzo di autobotti per il rifornimento del serbatoio dei Taconotti e della frazione Capanne di Marcarolo (circa 20 utenze). Restano a frazione San Luca di Molare (Ovadese), con anche una cisterna supplementare per alimentare la rete; così come in quella di Olbicella; Castelletto d'Erro e Cavatore nell'Acquese, dove il letto del torrente Caramagna tra Visone e Prasco è asciutto, Bergamasco (Alessandrino) nel weekend.

Attenzione costante su Pietra Marazzi e Montecastello (Alessandrino); Cremolino; Mornese, Castelletto d'Orba, San Cristoforo, Montaldeo (Ovadese), dove si è dovuto ricorrere in modo continuativo al prelievo dalle prese dal Lago Lavagnina; Gavi, dove è stata posizionata una pompa in alveo del Lemme per incrementare la risorsa captata; Tassarolo (Novese), con difficoltà ad alimentare la parte alta del paese.

Complessivamente i comuni con ordinanza antispreco sono 73.

(ANSA).