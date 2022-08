Peste suina: nuovo caso ad Alessandria, 118 in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 10 AGO - Con un nuovo caso in provinciale di Alessandria diventano 118 i casi di Peste suina in cinghiali registrati in Piemonte. Emerge dall'aggiornamento fornito dall'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con dati al 9 agosto. Il caso nell'Alessandrino riguarda un animale a Ponzone, dove salgono così a quattro in totale le positività registrate.

Fermo invece a 61 il numero di casi in Liguria. Nel complesso delle due regioni le positività sono quindi salite a 179.

(ANSA).