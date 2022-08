Droga e pistole, polizia arresta due giovanissimi ad Asti

(ANSA) - ASTI, 10 AGO - La squadra mobile della questura di Asti ha arrestato due giovanissimi nel quartiere Praia della città. Il primo, un 19enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in aggravamento della precedente misura cautelare degli arresti domiciliari. Era stato trovato in compagnia di diverse persone all'interno dell'abitazione in cui era ristretto ai domiciliari. E sempre mentre era ai domiciliari, due mesi fa, era stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il secondo arrestato è un 21enne, anche lui già noto, condannato in via definitiva dal tribunale di Asti a 2 anni di reclusione e 3mila euro di multa in relazione alla sparatoria avvenuta nel luglio 2021 in via Maggiora. E' stato arrestato in flagranza di reato, in quanto colto, all'interno dell'abitazione del 19enne, con in mano una pistola carica e pronta all'uso.

Trovate anche diverse munizioni. L'arresto del 21enne è stato convalidato dal gip del tribunale di Asti, che ha disposto la misura cautelare in carcere. (ANSA).