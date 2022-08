Calcio: il Torino ufficializza l'arrivo del giovane Ilkhan

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Il Torino ha depositato in Lega il contratto del nuovo acquisto Emirhan Ilkhan, centrocampista, classe 2004, dopo avere al Besiktas la cifra della clausola rescissoria. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di avere acquisito dal Beşiktaş Jimnastik Kulübü, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emirhan İlkhan - recita il comunicato del club granata -. İlkhan è nato a Istanbul il primo giugno 2004. Prodotto del settore giovanile del Besiktas, con cui ha fatto tutta la trafila, maturando anche esperienze internazionali nella Youth League, il centrocampista ha esordito tra i professionisti a 17 anni nella vittoriosa Supercoppa di Turchia contro l'Antalyaspor, il 5 gennaio scorso. Successivamente ha totalizzato 11 presenze, con un gol, nel massimo campionato turco, la Süper Lig. Per İlkhan, sempre convocato nelle selezioni giovanili della Turchia, 6 presenze con 2 gol nell'Under 18 e già all'attivo due partite con la nazionale Under 21".

"Tutto il Torino Football Club accoglie Emirhan İlkhan con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!", conclude la nota. (ANSA).