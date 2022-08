Maltempo: temporale scoperchia PalaLancia a Chivasso

(ANSA) - TORINO, 07 AGO - Il forte temporale che si è abbattuto nella notte ha provocato ampi danni al PalaLancia di via Favorita a Chivasso (Torino). Il vento ha scoperchiato la struttura portando via il tetto in lamiera: in pochi minuti l'interno si è allagato rendendo inagibile la struttura. E' in corso l'intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco.

Seguirà poi una stima dei danni da parte dei tecnici del Comune.

Il PalaLancia viene utilizzato come palazzetto dello sport da molte società sportive e, di recente, era stato riconvertito temporaneamente in hub vaccinale. (ANSA).