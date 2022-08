Calcio:Juve-Atletico si gioca alla Continassa domani alle 18

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - Juventus-Atletico Madrid si gioca, ma alla Continassa alle 18. Dopo l'annullamento della gara in Israele è stata trovata una nuova soluzione: come ufficializzato dal club torinese, bianconeri e colchoneros si affronteranno nella casa dei ragazzi di Massimiliano Allegri, al Training Center. La sfida non sarà aperta al pubblico, ma verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 1. (ANSA).