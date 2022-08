Siccità: sirene Extinction Rebellion alla sorgente del Po

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Sirene morte alla fonte del Po. E' la protesta allestita oggi al Pian del Re, nel territorio di Crissolo (Cuneo), da un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion, che hanno indossato le vesti della creatura mitologica e si sono sdraiate intorno alla sorgente del fiume.

"L'obiettivo - hanno spiegato le promotrici dell'iniziativa - è richiamare l'attenzione sulla gravissima siccità che l'Italia intera sta vivendo e, più in generale, sulle conseguenze tangibili che la crisi climatica sta causando anche nei territori piemontesi".

Le sirene erano già comparse lo scorso febbraio sulle secche del Po all'altezza dei Murazzi di Torino. "A distanza di mesi - ricorda Extinction Rebellion - il deficit idrico è ulteriormente peggiorato tanto da far convocare uno stato di allerta nazionale. La piccola secca torinese che gli attivisti denunciavano già a febbraio oggi si è allargata notevolmente ed è ormai invasa dalle alghe, che stanno proliferando fuori controllo in tutto il tratto cittadino del fiume".

L'organizzazione ambientalista sollecita "il governo regionale del Piemonte ad agire in modo strutturale per contrastare gli effetti della crisi climatica ed ecologica". (ANSA).