Incendio Volpiano: Comune chiude le aziende vicine

(ANSA) - TORINO, 04 AGO - Il Comune di Volpiano (Torino) ha emesso un'ordinanza che dispone "l'interdizione delle attività lavorative e non, internamente ed esternamente, la chiusura di tutti i punti di aerazione e la chiusura di tutti gli impianti tecnologici di climatizzazione e ventilazione degli stabilimenti in un'area prossima al sito interessato dall'incendio". Il provvedimento riguarda una mezza dozzina di aziende nell'area industriale di via Brandizzo, dove sono in tarda mattina sono state domate le fiamme all'Amiat Tbd, azienda che si occupa di rifiuti di materiale elettrico e elettrodomestici. I tecnici Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) intanto stanno ancora effettuando le analisi della qualità dell'aria per valutare rischi per la salute e per l'ambiente. (ANSA).