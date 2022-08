Musica: per LeCattedrali l'archivio jazzista Gianni Basso

(ANSA) - ASTI, 03 AGO - Si arricchisce ancora il progetto de LeCattedrali, una sorta di tempio della musica che sarà inaugurato nel Monferrato nella primavera del 2023.

Dopo la prestigiosa collezione di Massimo Cotto e gli oltre 2.000 dischi arrivati da ogni parte d'Italia, Gerry Basso, figlio nel noto jazzista Gianni Basso, ha deciso di donare l'archivio del padre al progetto. In onore di questa importante donazione e nella memoria di Gianni Basso, verrà creato il "Gianni Basso Corner", che comprenderà i dischi, gli strumenti musicali e gli abiti di scena dell'artista. Il progetto si arricchisce anche della collezione personale di Gerry Basso, che conta oltre un migliaio di dischi acquistati in giro per il mondo.

Al momento, LeCattedrali Arts può contare più di 32.000 dischi in vinile e cd, migliaia di libri musicali, centinaia di cimeli, memorabilia, foto e oggetti autografati dai più grandi artisti italiani e internazionali, esponenti storici del mondo della musica, del cinema e del teatro. (ANSA).