Cia: Carenini responsabile nazionale fauna selvatica

(ANSA) - ALESSANDRIA, 02 AGO - Gabriele Carenini, imprenditore di Valmacca e presidente regionale Cia Piemonte, è stato nominato responsabile nazionale Aie (Area interesse economico) 'Ambiente e Territorio' dalla Cia (Confederazione italiana agricoltori ) nazionale. Si occuperà di fauna selvatica, aree interne e tematiche legate all'ambiente.

"L'impegno svolto in questi anni ha fatto emergere l'attenzione sindacale che abbiamo riservato a questa criticità. Metterò a frutto l'esperienza per dialogare con la politica e contribuire a garantire un futuro alle aziende agricole".

Tra gli argomenti di attualità da affrontare ai Tavoli di lavoro, la Peste suina africana, la modifica alla legge 157/92 sulla fauna selvatica, l'efficientamento delle risorse idriche per prevenire la crisi da siccità. Carenini ha partecipato all'incontro con il ministro all'Agricoltura Stefano Patuanelli, invitato dall'organizzazione, nell'ambito dell'incontro di direzione nazionale Cia svoltosi a Roma. (ANSA).