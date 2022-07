Elezioni: Pd Torino segnala nomi alla direzione regionale

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - La segreteria del Partito democratico della Città Metropolitana di Torino, come si apprende da una nota, segnala alla Direzione regionale del Pd una serie di nomi, in vista della candidatura per le politiche del 25 settembre. Sono la deputata Francesca Bonomo, l'ex ct della nazionale maschile di pallavolo Mauro Berruto, Carmen Bonino, il deputato Davide Gariglio, Antonella Giordano, il deputato Andrea Giorgis, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il senatore Mauro Laus, Francesca Troise, il deputato Stefano Lepri e Roberto Montá.

Viene segnalata inoltre la disponibilità a "candidature di servizio negli ultimi posti del plurinominale con la forte motivazione di aiutare il Partito in questa difficile contesa elettorale". I nomi sono quelli di Enzo La Volta e Federica Sanna. Sarà compito della segreteria metropolitana, conclude la nota, individuare altre sette candidature di servizio con le medesime motivazioni. (ANSA).